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Украинский футболист Безус: «Россия забрала Крым, Донбасс из-за нее закрыт. Как можно туда ехать?»
Футбол России
  • Футбол России
  • ua.Tribuna.com
  • УНИАН
  • Soccernews.ru
  • by.Tribuna.com
Россия напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России.В источнике
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Безус: Россия напала, забрала Крым. Как можно туда ехать?

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Украинский футболист: «Россия напала, забрала Крым. У нас Донбасс закрыт из-за нее»

Soccernews.ru вчера в 15:27
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