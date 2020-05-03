Украинский футболист извинился за фото с изображением Ленина

Футболист украинского клуба "Карпаты" Алексей Хахлев извинился за то, что сфотографировался с флагом, на котором изображен Владимир Ленин. Украинский полузащитник ранее поздравил свою бабушку с 76-летием и опубликовал фотографию, на которой они держат красный флаг с изображением Ленина.