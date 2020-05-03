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Украинский футболист извинился за фото с изображением Ленина
Советский спорт
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Футболист украинского клуба "Карпаты" Алексей Хахлев извинился за то, что сфотографировался с флагом, на котором изображен Владимир Ленин. Украинский полузащитник ранее поздравил свою бабушку с 76-летием и опубликовал фотографию, на которой они держат красный флаг с изображением Ленина.В источнике
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С чего всё начиналось
Полузащитник львовских «Карпат» Алексей Хахлев опубликовал в Instagram фото с красным флагом и изображением основателя СССР Владимира Ленина и вызвал возмущение со стороны болельщиков.
Lenta.ru 09:31
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Украинский футболист извинился за фото с изображением Ленина

РИА Новости 10:11
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Украинский футболист сфотографировался с изображением Ленина и вызвал возмущение

Lenta.ru 09:31
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«Недостойный поступок». «Карпаты» вынесли строгое предупреждение футболисту за фото с изображением Ленина

Бомбардир.ру 07:59
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