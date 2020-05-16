Улье: «ПСЖ» и «Марсель» организовали заговор против «Лиона»

Советник президента «Лиона» Жерар Улье считает, что «ПСЖ» и «Марсель» сговорились, чтобы повлиять на решение о завершении сезона-2019/2020 чемпионата Франции.