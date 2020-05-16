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Улье: «ПСЖ» и «Марсель» организовали заговор против «Лиона»
Sports.ru
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Советник президента «Лиона» Жерар Улье считает, что «ПСЖ» и «Марсель» сговорились, чтобы повлиять на решение о завершении сезона-2019/2020 чемпионата Франции.В источнике
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Улье: «ПСЖ» и «Марсель» организовали заговор против «Лиона»

Евро-футбол.ру 03:16
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Советник президента «Лиона» обвинил «ПСЖ» и «Марсель» в заговоре против клуба

Sport24.ru 02:31 
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Жерар Улье: «„ПСЖ“ и „Марсель“ устроили заговор против „Лиона“, их покрывает правительство Франции»

Спорт-Экспресс 01:57
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