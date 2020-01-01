НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Болельщики «ПСЖ» бойкотируют финальный матч Кубка Франции
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • LiveResult.Ru
  • Газета.Ru
Фанаты "ПСЖ" призывают бойкотировать финал Кубка Франции с "Сент-Этьеном".В источнике
Подробнее о событии
alt

Фанаты «ПСЖ» решили бойкотировать финал Кубка Франции

Советский спорт 03:06
alt

«Сент-Этьен» поддержал фанатов «ПСЖ» и отказался от продажи билетов на финал Кубка

Футбол России 03:09
alt

Фанаты «Сент-Этьена» решили не приезжать на финал Кубка с «ПСЖ», клуб поддержал их

Спорт-Экспресс 02:42
реклама
Главное
Новости