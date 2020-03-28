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Умер 14-летний игрок «Атлетико»
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Минчола родился 19 февраля 2006 года, за академию «Атлетико» он выступал с сезона-2013/14.В источнике
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«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью 14-летнего футболиста

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Скончался 14-летний футболист академии мадридского «Атлетико»

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Скончался 14-летний воспитанник «Атлетико»

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