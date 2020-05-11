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Умер 19-летний футболист «Аталанты»
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Умер 19-летний футболист "Аталанты" Андреа Ринальди, сообщается на сайте клуба. Отмечается, что игрок перенес разрыв аневризмы мозга.В источнике
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Подробнее о событии
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19-летний воспитанник «Аталанты» скончался от аневризмы мозга

Газета.Ru 12:07
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Ринальди скончался в возрасте 19 лет от аневризмы головного мозга

РИА Новости 08:54
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19-летний игрок «Аталанты» Ринальди умер из-за аневризмы мозга

Бомбардир.ру 08:03
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