НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Советский спорт
  • Пятый канал0:35
  • МИР 240:46
  • ТК Звезда1:07
  • Деловое.ТВ0:46
Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости бывший игрок "красно-белых" Александр Мирзоян.В источнике
61
Подробнее о событии
alt

Умер Валерий Рейнгольд. В один день с лучшим другом Севидовым

Sports.ru 14:00
alt

«У нас не страна папуасов, а великая держава». Что говорил Рейнгольд

Чемпионат 15:17
alt

Экс-футболист «Спартака» Рейнгольд, скончавшийся в возрасте 77 лет

РИА Новости 14:58
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости