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Скончался экс-тренер «Спартака» и СКА Милош Ржига
TV BRICS
  • Телеканал 360°0:15
  • Телеканал Санкт-Петербург0:13
Бывший главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" и сборной Чехии Милош Ржига скончался в возрасте 61 года, сообщает isport.blesk.cz.В источнике
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