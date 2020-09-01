НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФутбольный «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью РжигиКХЛ разрешила провести минуту молчания в память о РжигеКанарейкин – о смерти Ржиги: Знал о его болезни, но это кошмарБывший помощник Милоша Ржиги назвал шоком сообщение о его смертиГендиректор СКА: Ржига запомнился человеком, который жил хоккеемГлавноеСкончался экс-тренер «Спартака» и СКА Милош РжигаТренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука«Ростов» может встретиться с «Кайратом» в Лиге ЕвропыГвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне»Габриэл Магальерс перешел из «Лилля» в лондонский «Арсенал»РИА НовостиСкончался экс-тренер «Спартака» и СКА Милош РжигаTV BRICS225Телеканал 360°0:15Телеканал Санкт-Петербург0:13Бывший главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" и сборной Чехии Милош Ржига скончался в возрасте 61 года, сообщает isport.blesk.cz.В источнике Комментировать87Подробнее о событии Стало известно, из-за чего умер Милош РжигаSport.ru 10:29Кожевников: «Ржига был нестандартным тренером, но очень грамотным»Sport24.ru 11:15 Рок-звезда от хоккея. Умер Милош РжигаСпорт-Экспресс 10:25рекламаЕщё по темеФутбольный «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью РжигиКХЛ разрешила провести минуту молчания в память о РжигеКанарейкин – о смерти Ржиги: Знал о его болезни, но это кошмарБывший помощник Милоша Ржиги назвал шоком сообщение о его смертиГендиректор СКА: Ржига запомнился человеком, который жил хоккеемГлавноеСкончался экс-тренер «Спартака» и СКА Милош РжигаТренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука«Ростов» может встретиться с «Кайратом» в Лиге ЕвропыГвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне»Габриэл Магальерс перешел из «Лилля» в лондонский «Арсенал»Новости