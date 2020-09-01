НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Скончался экс-тренер «Спартака» и СКА Милош Ржига
TV BRICS
  • Телеканал 360°0:15
  • ТК Звезда0:44
  • Телеканал Санкт-Петербург0:13
Бывший главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" и сборной Чехии Милош Ржига скончался в возрасте 61 года, сообщает isport.blesk.cz.В источнике
117
Подробнее о событии
alt

Рок-звезда от хоккея. Умер Милош Ржига

Спорт-Экспресс 10:25
alt

Экс-тренер «Спартака» и СКА Ржига умер от последствий варикоза

Матч ТВ 10:11
alt

Скончался экс-тренер «Спартака» и СКА Милош Ржига

РИА Новости 08:05
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости