Скончался бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает официальный твиттер сборной России. Гендиректор московского "Спартака" Томас Цорн сообщил, что Рейнгольд скончался от сердечного приступа во время встречи с ветеранами "красно-белых".