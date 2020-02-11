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Скончался бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
RT на русском
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Бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает официальный твиттер сборной России. Гендиректор московского "Спартака" Томас Цорн сообщил, что Рейнгольд скончался от сердечного приступа во время встречи с ветеранами "красно-белых".В источнике
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С чего всё начиналось
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Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости бывший игрок "красно-белых" Александр Мирзоян.
РИА Новости вчера в 12:05
Подробнее о событии
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Матч пляжного футбольного клуба «Спартак» начался с минуты молчания в память о Рейнгольде

ТАСС Спорт 10:35
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«Спартак» выйдет на первый матч клубного ЧМ в траурных повязках

РИА Новости 09:55
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Умер Валерий Рейнгольд, зарплаты в АПЛ, «Спартак» в плей-офф КХЛ, новый болид «Феррари», проблемы «Барсы» и другие новости утра

Sports.ru вчера в 23:06
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