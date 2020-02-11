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Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Советский спорт
  • Пятый канал0:35
  • Деловое.ТВ0:46
Один из зрителей оказал Рейнгольду первую помощь, вызвали скорую, которая оперативно приехала в Сокольники в течение 10 минут. Рейнгольд - советский футболист, выступавший на позициях крайнего нападающего или полузащитника, мастер спорта СССР, чемпион Советского Союза 1962 года.В источнике
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Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости бывший игрок "красно-белых" Александр Мирзоян.
РИА Новости 12:05
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Гаврилов: Рейнгольд останется в памяти болельщиков «Спартака» прямолинейным человеком

ТАСС Спорт 13:36
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Ловчев: «Дочь Рейнгольда прислала мне сообщение: „У папы разрыв аорты“. Чуть позже — что он умер»

Sport24.ru 13:35 
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Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни

Sportbox.RU 12:23
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