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Умер экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Юрий Пшеничников
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Бывший вратарь сборной СССР по футболу и московского ЦСКА Юрий Пшеничников умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте армейцев.Читать в источнике
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Ушел из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА Юрий Пшеничников

Sportbox.RU вчера в 15:24
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Ушел из жизни чемпион СССР в составе ЦСКА Пшеничников

Sport24.ru вчера в 15:16 
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Умер бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников

Sports.ru вчера в 15:10
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