Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости бывший игрок "красно-белых" Александр Мирзоян.