Умер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров

Главный тренер женской сборной команды России по вольной борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщает Газета.ru. Заслуженный тренер находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.