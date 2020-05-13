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Умер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров
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Главный тренер женской сборной команды России по вольной борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщает Газета.ru. Заслуженный тренер находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.В источнике
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С чего всё начиналось
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Умер главный тренер сборной России по женской

13 мая на 68-ом году жизни в Махачкале скоропостижно скончался выдающийся деятель в области спортивной борьбы, главный тренер сборной команды России по вольной борьбе среди женщин, Заслуженный тренер России Магомед Алиомаров .
Федерации спортивной борьбы России 00:49
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Причиной смерти главного тренера женской сборной России по борьбе стал коронавирус

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Причиной смерти тренера женской сборной России по борьбе стал коронавирус

Sport.ru 03:59
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Мамиашвили — о причине смерти Алиомарова: это коронавирус

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