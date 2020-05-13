Умер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров
Главный тренер женской сборной команды России по вольной борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщает Газета.ru. Заслуженный тренер находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.В источнике
С чего всё начиналось
13 мая на 68-ом году жизни в Махачкале скоропостижно скончался выдающийся деятель в области спортивной борьбы, главный тренер сборной команды России по вольной борьбе среди женщин, Заслуженный тренер России Магомед Алиомаров .