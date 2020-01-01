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Умер легендарный вратарь «Челси»
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«Челси» на своём официальном сайте сообщил о смерти легендарного вратаря клуба Питера Бонетти. Он ушёл из жизни в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.В источнике
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Умер бывший вратарь «Челси», который занимает 2-е место по числу матчей за клуб

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