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Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
LiveSport.ru
  • Пятый канал1:09
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Федерация хоккея России.В источнике
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