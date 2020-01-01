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Умер футболист Валерий Рейнгольд
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В возрасте 77 лет умер футболист, чемпион СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.В источнике
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Умер Валерий Рейнгольд, зарплаты в АПЛ, «Спартак» в плей-офф КХЛ, новый болид «Феррари», проблемы «Барсы» и другие новости утра

Sports.ru вчера в 23:06
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Умер один из самых известных спартаковцев — Валерий Рейнгольд. Через неделю ему исполнилось бы 78 лет

Матч ТВ вчера в 13:03
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«У нас не страна папуасов, а великая держава». Что говорил Рейнгольд

Чемпионат вчера в 15:17
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