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Умер прославленный футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
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Валерий Рейнгольд попал в больницу во время соревнований, посвященных 110 годовщине со дня рождения одного из лучших игроков «Спартака» Владимира Степанова. Кроме «Спартака» Рейнгольд также играл за ярославский «Шинник» и воронежский «Труд». Но именно красно-белые принесли ему всесоюзную славу.В источнике
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С чего всё начиналось
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Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости бывший игрок "красно-белых" Александр Мирзоян.
РИА Новости вчера в 12:05
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Умер Валерий Рейнгольд, зарплаты в АПЛ, «Спартак» в плей-офф КХЛ, новый болид «Феррари», проблемы «Барсы» и другие новости утра

Sports.ru вчера в 23:06
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Умер один из самых известных спартаковцев — Валерий Рейнгольд. Через неделю ему исполнилось бы 78 лет

Матч ТВ вчера в 13:03
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Экс-футболист «Спартака» Рейнгольд, скончавшийся в возрасте 77 лет

РИА Новости вчера в 14:58
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