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Умер советский футбольный судья Валерий Бутенко
ТАСС Спорт
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Известный советский арбитр Валерий Бутенко ушел из жизни в четверг, 13 февраля, в возрасте 78 лет. О случившемся сообщили на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).В источнике
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