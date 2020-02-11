Умер прославленный футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд

Валерий Рейнгольд попал в больницу во время соревнований, посвященных 110 годовщине со дня рождения одного из лучших игроков «Спартака» Владимира Степанова. Кроме «Спартака» Рейнгольд также играл за ярославский «Шинник» и воронежский «Труд». Но именно красно-белые принесли ему всесоюзную славу.