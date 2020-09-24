«Уотфорд» предлагал Кузяеву однолетний контракт
Далер Кузяев, ранее защищавший цвета санкт-петербургского "Зенита", может перебраться в Англию В услугах игрока заинтересован британский футбольный клуб "Уотфорд", на текущий момент выступающий в Чемпионшипе – во втором по статусу футбольном дивизионе страны.В источнике
С чего всё начиналось
Агент Секу Траоре рассказал о попытках устроить в европейский клуб полузащитника Далера Кузяева. По его словам, Кузяеву предлагали вариант с переходом в «Уотфорд», выступающий во втором по силе дивизионе английского футбола.