«Уотфорд» уволил третьего главного тренера по ходу сезона

Найджел Пирсон отправлен в отставку с должности главного тренера «Уотфорда» за два матча до конца чемпионата Англии. 56-летний специалист возглавлял команду с декабря 2019 года.