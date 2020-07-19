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«Уотфорд» уволил третьего главного тренера по ходу сезона
ua.Tribuna.com
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Найджел Пирсон отправлен в отставку с должности главного тренера «Уотфорда» за два матча до конца чемпионата Англии. 56-летний специалист возглавлял команду с декабря 2019 года.В источнике
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«Уотфорд» уволил Найджела Пирсона

FAPL.ru 11:05
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«Уотфорд» уволил третьего главного тренера по ходу сезона

Sport24.ru 10:46 
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В «Уотфорде» задумались об увольнении главного тренера

ProstoProSport 10:44 
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