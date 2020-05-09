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«Уотфорд» выступил против доигровки АПЛ на нейтральных полях
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Президент «Уотфорда» Скотт Даксберри выступил против идеи доиграть нынешний сезон АПЛ на нейтральных полях.В источнике
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«Уотфорд» выступил против доигровки сезона на нейтральных полях

Soccer.ru 07:32 
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«Без нашего стадиона мы бы не обыграли „Ливерпуль“» Президент «Уотфорда» — против матчей АПЛ на нейтральных полях

Спорт-Экспресс 07:18
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«Уотфорд» выступил против проведения матчей на нейтральных аренах

РИА Новости 06:53
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