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«Уотфорд» выступил против доигровки АПЛ на нейтральных полях
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Президент «Уотфорда» Скотт Даксберри выступил против идеи доиграть нынешний сезон АПЛ на нейтральных полях.В источнике
Подробнее о событии
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«Уотфорд» выступил против проведения матчей на нейтральных аренах

РИА Новости 06:53
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«Уотфорд» не хочет доигрывать сезон на нейтральных полях

Sportbox.RU 06:49
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«Нам был необходим наш стадион, чтобы обыграть «Ливерпуль». «Уотфорд» против доигровки АПЛ на нейтральных полях

Sports.ru 05:49
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