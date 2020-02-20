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«Урал-2» победил «Родину» в Кубке ФНЛ
Футболисты «Урала-2» нанесли поражение «Родине» в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ. Игра группы B на Кипре завершилась со счетом 2:1 в пользу екатеринбургской команды.В источнике
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Вторая команда «Урала» обыграла «Родину» на Кубке ФНЛ

Советский спорт 13:21 
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Победа «Урала» над «Родиной» вывела «Химки» в полуфинал Кубка ФНЛ

Матч ТВ 13:15
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Победа «Урала» над «Родиной» вывела «Химки» в полуфинал Кубка ФНЛ

Sportbox.RU 13:15
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