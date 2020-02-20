«Урал-2» победил «Родину» в Кубке ФНЛ

Футболисты «Урала-2» нанесли поражение «Родине» в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ. Игра группы B на Кипре завершилась со счетом 2:1 в пользу екатеринбургской команды.