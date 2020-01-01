НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМатчами с участием «Зенита» и «Локомотива» завершится первый тур РПЛГлавный тренер «Динамо» Новиков высказался о победном матче с «Уралом»Фомин стал лучшим игроком матча «Урал» – «Динамо»«Рубин» сыграет в Казани с московским «Локомотивом»«Урал» проиграл дома стартовый матч футбольного сезонаГлавноеАрбитр матча «Спартак» – «Сочи» Казарцев: не понимаю, в чем меня обвиняютМанчестер Юнайтед — Копенгаген 1:0Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174Семак рассказал, с чем связан уход Кокорина из «Зенита»«Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл драфт-лотерею НХЛЧемпионатУрал — Динамо 0:2Екатеринбург Онлайн25Екатеринбург ОнлайнСпорт-ЭкспрессФутбол РоссииOvertime.lifeИА DixiNews // Новости МосквыГЛАС.RUМатч ТВРБК спортКП - Екатеринбург15-й Регион (Северная Осетия)NEWS.am SportЕвро-футбол.руВечерние ВедомостиSM NewsPravda.RuSports.ruODDS.ruСпорт день за днемRT на русскомУльяновская правдаSoccernews.ruАргументы и ФактыГазета.RuСпорт уик-эндСоветский спортВ 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Динамо». Матч прошёл на стадионе "Екатеринбург Арена" в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:2. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова.В источнике Комментировать14Подробнее о событии Марко Араторе: Результат игры с «Динамо» оказался не тем, которого мы хотелиСоветский спорт 14:46«Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей РПЛ, общий счет – 7:1Sports.ru 11:53«Динамо» победило «Урал» в выездном матче чемпионата РоссииЧемпионат 11:52рекламаЕщё по темеМатчами с участием «Зенита» и «Локомотива» завершится первый тур РПЛГлавный тренер «Динамо» Новиков высказался о победном матче с «Уралом»Фомин стал лучшим игроком матча «Урал» – «Динамо»«Рубин» сыграет в Казани с московским «Локомотивом»«Урал» проиграл дома стартовый матч футбольного сезонаГлавноеАрбитр матча «Спартак» – «Сочи» Казарцев: не понимаю, в чем меня обвиняютМанчестер Юнайтед — Копенгаген 1:0Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174Семак рассказал, с чем связан уход Кокорина из «Зенита»«Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл драфт-лотерею НХЛНовости