Урал — Динамо 0:2

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Динамо». Матч прошёл на стадионе "Екатеринбург Арена" в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:2. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова.