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Урал — Динамо 0:2
Екатеринбург Онлайн
  • КП - Екатеринбург2:16
Одержав первую победу в сезоне и набрав 3 очка, московское «Динамо» временно заняло третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урал» без очков опустился на 10-ю позицию.В источнике
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«Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей РПЛ, общий счет – 7:1

Sports.ru 11:53
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«Динамо» победило «Урал» в выездном матче чемпионата России

Чемпионат 11:52
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РПЛ. «Динамо» начало сезон с сухой победы над «Уралом», Н’Жи и Игбун забили

Бомбардир.ру 11:52
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