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Урал — Динамо 0:2
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В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Динамо». Матч прошёл на стадионе "Екатеринбург Арена" в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:2. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова.В источнике
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