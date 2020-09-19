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Дзюба вышел на второе место по системе «гол+пас» в РПЛ
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Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба вышел на второе место по системе "гол+пас" в Российской премьер-лиге (РПЛ).В источнике
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Дзюба догнал Халка в списке лучших бомбардиров «Зенита»

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Дзюба вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»

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Правильно ли засчитан спорный гол Дзюбы в матче с «Уралом»? Разбор эпизода от профессионального арбитра Обломова

Sport24.ru 09:58 
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