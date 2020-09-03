«Урал» договорился со «Спартаком» о переходе игрока

Информацию о возможном переходе Мирзова в екатеринбургский футбольный клуб подтвердил Александр Клюев, который является агентом игрока. 27-летний россиянин перешёл в "Спартак" в 2019 году из тульского "Арсенала".