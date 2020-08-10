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«Урал» и «Динамо» назвали составы на матч 1-го тура РПЛ
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"Урал" и "Динамо" в матче 1-го тура РПЛ выйдут на поле в 17.00.В источнике
Подробнее о событии
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«Урал» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

Евро-футбол.ру 09:25
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Фомин и Паршивлюк сыграют с первых минут в матче против «Урала»

Матч ТВ 08:56
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Фомин и Паршивлюк сыграют с первых минут в матче против «Урала»

Sportbox.RU 08:56
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