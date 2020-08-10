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«Урал» и «Динамо» назвали составы на матч 1-го тура РПЛ
Overtime.life
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"Урал" и "Динамо" в матче 1-го тура РПЛ выйдут на поле в 17.00.В источнике
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«Урал» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд

Sport24.ru 09:15 
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«Урал» - «Динамо». Стартовые составы

Советский спорт 09:00
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«Урал» — «Динамо»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Чемпионат 08:54
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