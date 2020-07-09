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«Урал» и «Динамо» объявили составы на матч чемпионата России
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Екатеринбургский "Урал" и московское "Динамо" определились со стартовыми составами на матч 27-го тура чемпионата России.В источнике
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Урал – Динамо М 0:0 (1 тайм) текстовая

Футбол России 09:35
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«Урал» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ

Metaratings 08:53
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«Урал» — «Динамо»: составы команд на матч 27-го тура чемпионата России

Чемпионат 08:45
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