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«Урал» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ
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В матче 27-го тура чемпионата России «Урал» примет московское «Динамо». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.В источнике
Подробнее о событии
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Выздоровевшие от коронавируса Н’Жие и Шиманьский включены в запас «Динамо» на матч против «Урала»

Матч ТВ 09:08
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«Урал» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ

Metaratings 08:53
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«Урал» — «Динамо»: составы команд на матч 27-го тура чемпионата России

Чемпионат 08:45
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