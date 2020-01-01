НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФутболист «Динамо» Рауш не сыграет против «Урала»Урал — Динамо 2:1Кирилл Новиков: «Динамо» хочет реабилитироваться за поражение от «Арсенала»Дмитрий Парфенов: Для «Урала» каждый матч как финалФутболисты «Динамо» Н’Жи, Каборе и Шиманьски не сыграют с «Уралом». Они перенесли коронавирусГлавноеПрезидент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКАИгрок «Уфы»: слова Газизова об уходе в «Спартак» были трогательными«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКАСёмин оценил шансы «Локомотива» выйти в Лигу чемпионовКвят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»Metaratings«Урал» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛСпорт день за днем6Спорт день за днемLiveSport.ruBookmaker-ratings.ruГазета.RuMetaratingsМатч ТВВ матче 27-го тура чемпионата России «Урал» примет московское «Динамо». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Урал – Динамо М 1:1 (2 тайм) текстоваяФутбол России 10:17«Урал» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛMetaratings 08:53«Урал» — «Динамо»: составы команд на матч 27-го тура чемпионата РоссииЧемпионат 08:45рекламаЕщё по темеФутболист «Динамо» Рауш не сыграет против «Урала»Урал — Динамо 2:1Кирилл Новиков: «Динамо» хочет реабилитироваться за поражение от «Арсенала»Дмитрий Парфенов: Для «Урала» каждый матч как финалФутболисты «Динамо» Н’Жи, Каборе и Шиманьски не сыграют с «Уралом». Они перенесли коронавирусГлавноеПрезидент Грузии осудила баскетболиста Шенгелию за переход в ЦСКАИгрок «Уфы»: слова Газизова об уходе в «Спартак» были трогательными«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКАСёмин оценил шансы «Локомотива» выйти в Лигу чемпионовКвят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»Новости