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«Динамо» обыграет «Урал» в первом туре РПЛ 10 августа
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Матч первого тура «Урал» - «Динамо» начнется в 17:00 по московскому времени и пройдет с определенным количеством зрителей на трибунах. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков.В источнике
Подробнее о событии
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Игрок «Динамо» Слепов: «У „Урала“ неплохой состав, но нам по силам их обыграть. У нас исполнители сильнее»

Sport24.ru 07:08 
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«Динамо» – фаворит матча 1-го тура РПЛ с «Уралом»

Metaratings 06:23
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«Урал» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Sports.ru 04:43
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