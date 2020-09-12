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Газета.RuГазета.Ru
«Урал» и «Химки» объявили составы на матч РПЛ
Sports.ru
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Екатеринбургский "Урал" и "Химки" определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.В источнике
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«Урал» и «Химки» назвали стартовые составы

Metaratings 08:59
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«Урал» и «Химки» объявили составы на матч РПЛ

Газета.Ru 08:39
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«Урал» — «Химки»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Чемпионат 08:19
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