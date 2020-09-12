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«Урал» и «Химки» объявили составы на матч РПЛ
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Екатеринбургский "Урал" и "Химки" определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.В источнике
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Бикфалви — лучший игрок матча «Урал» — «Химки»

Матч ТВ 11:22
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«Урал» на своем поле обыграл «Химки», дубль на счету Бикфалви

Футбол России 11:21
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Дубль Бикфалви помог «Уралу» обыграть «Химки»

Чемпионат 11:20
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