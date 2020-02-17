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«Урал» и «Химки» сыграли вничью на Кубке ФНЛ
Подмосковная команда набрала 4 очка после двух игр, "Урал" — 1. Кубок ФНЛ Группа B "Урал" (Екатеринбург) — "Химки" — 0:0В источнике
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«Химки» и «Факел» сыграли вничью на Кубке ФНЛ

Спорт-Экспресс 10:36
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Футболисты «Родины» победили «Факел» в матче Кубка ФНЛ

РИА Новости 17 февраля в 14:31
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«Родина» победила «Факел» в Кубке ФНЛ

Sport24.ru 17 февраля в 13:31 
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