НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииМосковское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в третьем туре РПЛНазваны стартовые составы «Уфы» и «Спартака» на матч третьего тура РПЛЕвсеев иронично высказался о шести очках «Спартака» в матчах с «Уфой»«Зенит» без Ракицкого сыграет с ЦСКА в 3-м туре РПЛГлавное«Зенит» обыграл ЦСКА благодаря дублю Азмуна«Ахмат» обыграл «Ротор» в матче РПЛКучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф в истории «Тампы»Олимпийский чемпион Кафельников собрался покинуть РоссиюЕвсеев иронично высказался о шести очках «Спартака» в матчах с «Уфой»CT newsГол Смолова спас «Локомотив» от поражения в матче РПЛ против «Урала»Екатеринбург Онлайн22Екатеринбург ОнлайнКП - ЕкатеринбургODDS.ruMetaratingsPrognozistРБК спортBookmaker-ratings.ruАргументы и ФактыОбщественная служба новостейМатч ТВГазета.RuLiveResult.RuBobsoccerФутбол РоссииФАНЕвро-футбол.руTV ГубернияНева СпортГоркомСпорт день за днемLiveSport.ruSports.ruВ рамках 3-го тура Тинькофф-РПЛ встретились команды «Урала» и «Локомотива», которые по итогу матча сыграли в ничью, обменявшись голами.В источнике Комментировать12Подробнее о событии Помазун признан лучшим игроком матча «Урал» — «Локомотив»Матч ТВ 11:55«Локо» загубил два топ-момента и получил в свои – от парня, который 3 года назад проектировал мосты. Спас только СмоловSports.ru 12:27«Урал» не удержал победу в матче с «Локомотивом»Футбол России 10:51рекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииМосковское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в третьем туре РПЛНазваны стартовые составы «Уфы» и «Спартака» на матч третьего тура РПЛЕвсеев иронично высказался о шести очках «Спартака» в матчах с «Уфой»«Зенит» без Ракицкого сыграет с ЦСКА в 3-м туре РПЛГлавное«Зенит» обыграл ЦСКА благодаря дублю Азмуна«Ахмат» обыграл «Ротор» в матче РПЛКучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф в истории «Тампы»Олимпийский чемпион Кафельников собрался покинуть РоссиюЕвсеев иронично высказался о шести очках «Спартака» в матчах с «Уфой»Новости