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«Урал» и «Рубин» назвали стартовые составы
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Стали известны стартовые "Урала" и "Рубина" на матч 23-го тура чемпионата России. Встреча пройдет в Екатеринбурге.В источнике
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«Урал» и «Рубин» представили стартовые составы на матч в Екатеринбурге

Sportbox.RU 06:01
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«Урал» закинул «Рубину» 2 мяча за 7 минут. Один отменили, cо вторым помог казанский защитник Сантос. Live

Матч ТВ 06:47
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«Урал» — «Рубин»: составы команд на матч 23-го тура чемпионата России

Чемпионат 05:31
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