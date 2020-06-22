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Шинник — Урал 0:0 (1-й тайм)
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Шинника» на матч последнего четвертьфинала Кубка России сезона-2019/20.В источнике
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