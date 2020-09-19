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«Урал» и «Зенит» объявили составы на матч РПЛ
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Екатеринбургский "Урал" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.В источнике
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«Урал» — «Зенит»: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ

Sport.ru 09:00
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«Урал» и «Зенит» объявили составы на матч 8-го тура РПЛ

Metaratings 08:30
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«Урал» — «Зенит»: стартовые составы команд

Sport24.ru 08:25 
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