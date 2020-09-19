НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Урал» отреагировал на спорный гол Дзюбы в матче РПЛСемак: футболисты «Зенита» не наиграли на победу в матче с «Уралом»Тренер «Урала» назвал ничью с «Зенитом» неплохим результатомПанюков стал лучшим игроком матча «Урал» — «Зенит»Президент «Урала» потребует не назначать Матюнина на игры клубаГлавное«Урал» отреагировал на спорный гол Дзюбы в матче РПЛГарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм»Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Кубка России«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка СтэнлиЧистый убыток ЦСКА за прошлый год составил 66 млн долларовГазета.Ru«Урал» и «Зенит» объявили составы на матч РПЛНевские Новости12Невские НовостиСпорт-ЭкспрессНева СпортBookmaker-ratings.ruТелеканал Санкт-ПетербургSportbox.RUGazeta.SPbЕвро-футбол.руГазета.RuАБНLiveSport.ruPiter.tvЕкатеринбургский "Урал" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Урал» — «Зенит»: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛSport.ru 09:00«Урал» и «Зенит» объявили составы на матч 8-го тура РПЛMetaratings 08:30«Урал» — «Зенит»: стартовые составы командSport24.ru 08:25 рекламаЕщё по теме«Урал» отреагировал на спорный гол Дзюбы в матче РПЛСемак: футболисты «Зенита» не наиграли на победу в матче с «Уралом»Тренер «Урала» назвал ничью с «Зенитом» неплохим результатомПанюков стал лучшим игроком матча «Урал» — «Зенит»Президент «Урала» потребует не назначать Матюнина на игры клубаГлавное«Урал» отреагировал на спорный гол Дзюбы в матче РПЛГарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм»Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Кубка России«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка СтэнлиЧистый убыток ЦСКА за прошлый год составил 66 млн долларовНовости