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«Урал» хочет подписать экс-защитника «Динамо» Рыкова
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По информации «Чемпионата», переход Владимира Граната в екатеринбургский клуб сорвался и теперь ведется работа по трансферу экс-динамовца.В источнике
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С чего всё начиналось
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Владимир Гранат близок к переходу в «Урал»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Владимир Гранат близок к переходу в «Урал». Гранат защищал цвета «Рубина» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 33-летний футболист 12 раз попадал в заявку команды на матчи Российской Премьер-Лиги, однако не выходил на поле.
Чемпионат 12 августа в 11:48
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«Чемпионат»: Переход Граната в «Урал» сорвался. Команду пополнит Рыков

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Защитник Рыков близок к подписанию контракта с «Уралом»

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Рыков близок к переходу в «Урал». Трансфер Граната сорвался

Bookmaker-ratings.ru 02:01
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