«Урал» хочет подписать экс-защитника «Динамо» Рыкова
По информации «Чемпионата», переход Владимира Граната в екатеринбургский клуб сорвался и теперь ведется работа по трансферу экс-динамовца.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», защитник Владимир Гранат близок к переходу в «Урал». Гранат защищал цвета «Рубина» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 33-летний футболист 12 раз попадал в заявку команды на матчи Российской Премьер-Лиги, однако не выходил на поле.
Bookmaker-ratings.ru 02:01