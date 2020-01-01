Как стало известно «Чемпионату», защитник Владимир Гранат близок к переходу в «Урал». Гранат защищал цвета «Рубина» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 33-летний футболист 12 раз попадал в заявку команды на матчи Российской Премьер-Лиги, однако не выходил на поле.