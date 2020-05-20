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Газета.RuГазета.Ru
«Урал» не получил 140 млн рублей из областного бюджета
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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов подтвердил, что в мае клуб не получил 140 млн рублей из бюджета области.В источнике
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Президент «Урала» подтвердил, что клуб не дополучил 140 млн рублей

Bookmaker-ratings.ru 05:44
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Президент «Урала» подтвердил проблемы с бюджетным финансированием клуба

Metaratings 05:33
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«Урал» не получил 140 млн рублей из областного бюджета

Газета.Ru 04:57
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