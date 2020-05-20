«Урал» не получил 140 млн рублей из областного бюджета
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов подтвердил, что в мае клуб не получил 140 млн рублей из бюджета области.В источнике
С чего всё начиналось
Мы обсудим с ним, как футболисты «Урала» станут готовиться к возобновлению чемпионата России (оно намечено на 21 июня), как будут привозить в страну легионеров (границы закрыты), узнаем, на сколько придется сократить бюджет команды и какая судьба ждет клуб в следующем году.
Bookmaker-ratings.ru 05:44