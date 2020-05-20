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Газета.RuГазета.Ru
«Урал» не получил 140 млн рублей из областного бюджета
Metaratings
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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов подтвердил, что в мае клуб не получил 140 млн рублей из бюджета области.В источнике
С чего всё начиналось
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О футболе в эпоху коронавируса: президент «Урала» в прямом эфире ответил на вопросы читателей E1.RU

Мы обсудим с ним, как футболисты «Урала» станут готовиться к возобновлению чемпионата России (оно намечено на 21 июня), как будут привозить в страну легионеров (границы закрыты), узнаем, на сколько придется сократить бюджет команды и какая судьба ждет клуб в следующем году.
Екатеринбург Онлайн вчера в 09:42
Подробнее о событии
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Президент «Урала» подтвердил финансовые проблемы клуба

ODDS.ru 06:17
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Президент «Урала» подтвердил, что клуб недополучил 140 млн рублей

Bookmaker-ratings.ru 05:44
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Президент «Урала» подтвердил проблемы с бюджетным финансированием клуба

Metaratings 05:33
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