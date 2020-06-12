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«Урал» объявил, что матч с «Рубином» пройдет со зрителями
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«Урал» подтвердил, что ближайшие домашние матчи команды пройдут в присутствии болельщиков.В источнике
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Ближайшие домашние матчи «Урала» пройдут со зрителями

Чемпионат 04:34
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«Урал» получил разрешение на допуск болельщиков в матче с «Рубином»

Советский спорт 04:30
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«Урал» объявил, что матч с «Рубином» пройдет со зрителями

Sports.ru 04:30
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