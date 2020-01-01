НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФомин и Соболев заменят Головина и Луценко в сборной РоссииСборная России по футболу тренируется в полном составе в НовогорскеЧерчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу с СербиейШесть игроков приняли участие в тренировке сборной РоссииСборная России по футболу начала подготовку к матчам Лиги нацийГлавное«Манчестер Сити» согласовал контракт с Месси на €700 млнСтали известны условия контракта Луиса Суареса с «Ювентусом»«Фрайбург» интересуется полузащитником «Спартака» ТилемКучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛФорвард «Байера» Фолланд стал игроком «Монако»Футбол России«Урал» объявил о подписании контракта с Бранко ЙовичичемMetaratings8MetaratingsФутбол РоссииГЛАС.RUSoccer.ruBetOnСпорт-ЭкспрессRT на русскомSportbox.RUПолузащитник Бранко Йовичич подписал контракт с "Уралом", ранее игрок выступал за "Црвену Звезду".В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Урал» объявил о переходе ЙовичичаSportbox.RU 04:14«Урал» объявил о подписании хавбека «Црвены Звезды» ЙовичичаBookmaker-ratings.ru 04:02«Урал» объявил о подписании контракта с ЙовичичемMetaratings 03:49рекламаЕщё по темеФомин и Соболев заменят Головина и Луценко в сборной РоссииСборная России по футболу тренируется в полном составе в НовогорскеЧерчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу с СербиейШесть игроков приняли участие в тренировке сборной РоссииСборная России по футболу начала подготовку к матчам Лиги нацийГлавное«Манчестер Сити» согласовал контракт с Месси на €700 млнСтали известны условия контракта Луиса Суареса с «Ювентусом»«Фрайбург» интересуется полузащитником «Спартака» ТилемКучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛФорвард «Байера» Фолланд стал игроком «Монако»Новости