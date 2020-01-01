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«Урал» объявил о подписании контракта с Бранко Йовичичем
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Полузащитник Бранко Йовичич подписал контракт с "Уралом", ранее игрок выступал за "Црвену Звезду".В источнике
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Подробнее о событии
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«Урал» объявил о переходе Йовичича

Sportbox.RU 04:14
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«Урал» объявил о подписании хавбека «Црвены Звезды» Йовичича

Bookmaker-ratings.ru 04:02
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«Урал» объявил о подписании контракта с Йовичичем

Metaratings 03:49
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