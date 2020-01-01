НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧерчесов вызвал Соболева и Фомина в состав сборной России по футболуЧерчесов оценил готовность сборной России по футболу к матчу с СербиейСборная России по футболу тренируется в полном составе в НовогорскеЧерчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу с СербиейШесть игроков приняли участие в тренировке сборной РоссииГлавноеМесси засомневался в уходе из «Барселоны»РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублейЧерчесов оценил готовность сборной России по футболу к матчу с СербиейЦСКА сыграет с «Ак Барсом» в Кубке открытия КХЛ в МосквеТеннисистка Софья Жук поделилась горячим фото с обнаженной грудьюФутбол России«Урал» объявил о подписании контракта с Бранко ЙовичичемMetaratings8MetaratingsФутбол РоссииГЛАС.RUSoccer.ruBetOnСпорт-ЭкспрессRT на русскомSportbox.RUПолузащитник Бранко Йовичич подписал контракт с "Уралом", ранее игрок выступал за "Црвену Звезду".В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Урал» объявил о переходе ЙовичичаSportbox.RU 04:14«Урал» объявил о подписании хавбека «Црвены Звезды» ЙовичичаBookmaker-ratings.ru 04:02«Урал» объявил о подписании контракта с ЙовичичемMetaratings 03:49рекламаЕщё по темеЧерчесов вызвал Соболева и Фомина в состав сборной России по футболуЧерчесов оценил готовность сборной России по футболу к матчу с СербиейСборная России по футболу тренируется в полном составе в НовогорскеЧерчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу с СербиейШесть игроков приняли участие в тренировке сборной РоссииГлавноеМесси засомневался в уходе из «Барселоны»РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублейЧерчесов оценил готовность сборной России по футболу к матчу с СербиейЦСКА сыграет с «Ак Барсом» в Кубке открытия КХЛ в МосквеТеннисистка Софья Жук поделилась горячим фото с обнаженной грудьюНовости