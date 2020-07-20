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Газета.RuГазета.Ru
«Урал» объявил об отставке Парфенова
КП - Екатеринбург
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Екатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова. Также команду покинули помощники специалиста Андрей Данилов и Юрий Ковтун.В источнике
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Подробнее о событии
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«Урал» расстался с главным тренером команды Парфёновым

Sport.ru 05:59
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Парфенов и Ковтун официально покинули «Урал»

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«Контракт расторгнут»: в клубе «Урал» рассказали, кто будет тренировать футболистов после отставки Дмитрия Парфенова

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