НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболуМатч «Крыльев» с «Сочи» отменен из-за коронавируса«Урал» объявил об отставке ПарфеноваФигуристка Александровская погибла в МосквеПилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»Газета.Ru«Урал» объявил об отставке ПарфеноваКП - Екатеринбург14КП - ЕкатеринбургFootballHDУралинформбюроЕвро-футбол.руLiveSport.ruСпорт-ЭкспрессМатч ТВСпорт БИЗНЕС OnlinePravda.RuSports.ruФутбол РоссииSoccernews.ruODDS.ruГазета.RuЕкатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова. Также команду покинули помощники специалиста Андрей Данилов и Юрий Ковтун.В источнике Комментировать2Подробнее о событии «Урал» расстался с главным тренером команды ПарфёновымSport.ru 05:59Парфенов и Ковтун официально покинули «Урал»Советский спорт 05:35«Контракт расторгнут»: в клубе «Урал» рассказали, кто будет тренировать футболистов после отставки Дмитрия ПарфеноваКП - Екатеринбург 05:30рекламаГлавное«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболуМатч «Крыльев» с «Сочи» отменен из-за коронавируса«Урал» объявил об отставке ПарфеноваФигуристка Александровская погибла в МосквеПилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»Новости